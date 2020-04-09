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Terk edilmiş inşaat çukurunda facia! Babanın en zor anı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki terk edilmiş su dolu inşaat çukurunda facia yaşandı. Arkadaşıyla dolaşan 13 yaşındaki Resul Kaan Aydın, henüz bilinmeyen bir nedenle su dolu çukura düştü. Arkadaşının yardım çağrısına rağmen sudan çıkarılamayan Aydın boğuldu. Olay yerine gelen Aydın'ın babası ve yakınları, sinir krizi geçirdi

09.04.2020 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
ankara'da inşaat çukurunda facia
AA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

AA'nın haberine göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde arkadaşıyla dolaşan Resul Kaan Aydın, terk edilmiş inşaat alanındaki su dolu çukura düştü. Arkadaşının yardım çağrısına rağmen sudan çıkarılamayan Aydın boğuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı su altı arama ve kurtarma ekiplerinin çabasıyla çıkarılan Aydın'ın cesedi, 112 Acil Servis ekibince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, olayı haber alan Aydın'ın babası ve yakınları, sinir krizi geçirdi.

 

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