İHA

Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İlçede bir sokakta bulunan binanın bodrum katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre, ihbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yanan yerin bir tekstil atölyesi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, yangının çıkmasıyla birlikte mahallede yaşayan vatandaşlar da kendileri panikle sokağa attı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.