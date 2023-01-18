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Tamburalı Paşa son yolculuğuna uğurlandı

Tamburalı Paşa olarak bilenen Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı İstanbul'da toprağa verildi. Kundakçı'nın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi

Giriş: 18.01.2023 - 15:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Tamburalı Paşa Hasan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı - Güncel haberler
Tamburalı Paşa son yolculuğuna uğurlandı
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DHA

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanı olarak görev yaparken Türk bayrağını indirmeye çalışan bir Rum protestocu için 'vur' emri vermesiyle bilinen 86 yaşındaki emekli Korgeneral Hasan Kundakçı pazartesi günü hayatını kaybetmişti.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

DHA'da yer alan habere göre Kundakçı için Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde askeri tören düzenlendi.

AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Törende kızları Gülsen Özbahar, Figen Fenton, damadı Murat Özbahar ile torunu Burak Özbahar taziyeleri kabul etti.

CENAZEYE KOMUTANLAR DA KATILDI

Cenaze törenine Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu da katıldı. Kundakçı'nın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"SÖYLENENLERİ DUYDUĞUMDA GÖZÜMDE DAHA ÇOK BÜYÜYOR"

Korgeneral Hasan Kundakçı'nın kızı Ömür Gülsen Özbahar, "Yaptıklarını anlatmakla bitmez. Benim babam büyüktü ama etraftan onun söylenenleri duyduğumda gözümde daha çok büyüyor. O kadar büyük bir adam ve güzel bir insanmış ki. Yerini doldurmak çok zor. Acımız büyük. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"GÖREV YAPTIĞIMIZ YILLARDA ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

İlker Başbuğ ise "Komutanımla bizim beraberliğimiz 1966 yıllarına dayanır. İlk doğu görevimde beraberdik. Kendisi 1993-1995 yılları arasında Diyarbakır'da Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yaptığı dönemde ben de onun iki sene yardımcılığı görevini yaptım. Sayın komutanım Hasan Kundakçı şunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki TSK'nın terörle mücadele konusunda yetiştirdiği en büyük, tecrübeli, bilgili komutanlarından birisiydi. Özellikle görev yaptığımız yıllar arasında ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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