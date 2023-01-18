Tamburalı Paşa son yolculuğuna uğurlandı

"SÖYLENENLERİ DUYDUĞUMDA GÖZÜMDE DAHA ÇOK BÜYÜYOR"

Korgeneral Hasan Kundakçı'nın kızı Ömür Gülsen Özbahar, "Yaptıklarını anlatmakla bitmez. Benim babam büyüktü ama etraftan onun söylenenleri duyduğumda gözümde daha çok büyüyor. O kadar büyük bir adam ve güzel bir insanmış ki. Yerini doldurmak çok zor. Acımız büyük. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"GÖREV YAPTIĞIMIZ YILLARDA ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

İlker Başbuğ ise "Komutanımla bizim beraberliğimiz 1966 yıllarına dayanır. İlk doğu görevimde beraberdik. Kendisi 1993-1995 yılları arasında Diyarbakır'da Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yaptığı dönemde ben de onun iki sene yardımcılığı görevini yaptım. Sayın komutanım Hasan Kundakçı şunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki TSK'nın terörle mücadele konusunda yetiştirdiği en büyük, tecrübeli, bilgili komutanlarından birisiydi. Özellikle görev yaptığımız yıllar arasında ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.