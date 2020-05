Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında taksilere ilişkin yeni bir genelge yayımladı. Taksilerdeki hijyen önlemlerini ve yolcu sayısını belirleyen, 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede "Taksi ücretinin fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacaktır" ifadesi de yer aldı. Peki bu ne anlama geliyor? Takside nakit kalkıyor mu?

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile konuştum. Aksu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi aktardı: "Sayın Bakan Süleyman Soylu, 'Kovid-19 sürecinde paradan bulaş olmasının engellenmesi için taksilerde kredi kartı kullanılması teşvik ve tavsiye edilsin' dedi. Yani bir dayatma ve mecburiyet yok. Bu süreçte taksici arkadaşlarımız müşterileri kredi kartıyla ödeme için yönlendirme yapacak.’

Taksiler için Kovid-19 genelgesi:

* Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecek. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren yetkili kurum, kuruluş veya odalar tarafından düzenlenmiş, aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacak.

* Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak.

* Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak, ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek.

* İl Hıfzıssıhha Meclisinin 06.04.2020 tarihli 21 No.lu kararının üçüncü maddesinin “ticari taksilerin iki kişiden fazla yolcu taşımaması” ifadesi, “ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir.” olarak değiştirilmiştir.

* Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecekler.

* Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacak.

* Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacaktır.

