Son dakika haberler! Suudi Arabistan'dan bir umre yasağı daha!

Suudi Arabistan koronavirüs sebebiyle ülkede yaşayan kişileri ve vatandaşlarına da umre ziyaretleri kapsamında giriş yasağı getirdi.

Geçen hafta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla

umre ya da Mescid-i Nebevi ziyaretleri için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmişti.

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.