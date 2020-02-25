DHA

İstanbul'da ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 "kaza sıcak noktası" tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkileri bu noktalarda meydana gelen kazaların önlenmesi için çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Emre Şen, "İstanbul'da ölümlü kaza oranı 2016 yılına göre yüzde 60.56 düştü, hedefimiz 0 kaza" dedi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "trafik kazalarının azaltılmasında en başarılı il" ödülü verildi.

'KAZA NOKTALARINI TESPİT ETMEK İÇİN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Emre Şen, kaza noktalarının tespit edilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak trafik kazası olan her yeri GPRS cihazı ile koordinatları alıp haritalanma sistemi üzerinde haritalıyoruz. Kazaların yakın bölgede fazla sayıda olduğu noktaları 'kaza sıcak noktası' olarak belirliyoruz. 100 metre çapında birden fazla kaza olduysa orası 'kaza sıcak noktası' bizim için.

BİR NOKTADA BİRDEN FAZLA KAZA OLMASI NORMAL DEĞİL

Bu kaza sıcak noktalarını tespit ettikten sonra kaza raporu tutan ekibin haricinde uzman bir ekibimiz teker teker bu kaza sıcak noktalarına gidiyor ve buradaki durumu tespit ediyor. 'Orada neden kaza oldu?' diye araştırıyoruz. Kaza yolla alakalı mı, hız limitlerinden mi kaynaklanıyor ya da sürücülerin sürekli ihlal ettiği bir kural mı var ondan mı kaynaklanıyor bunu tespit ediyoruz. Çünkü bir noktada birden fazla kaza olması normal bir şey değil. Bu tespitlerimize göre yol yapımı bakımı işaretleriyle ilgili bir durum varsa ilgili kurumlara belediyeye karayollarına bununla ilgili yapılması gereken tavsiyelerimizi yazıyoruz.

ÖLÜMLÜ KAZALAR YÜZDE 60.56 AZALDI

Son yıllarda İstanbul'daki kazalara bakacak olursak 2017 yılında İstanbul'da 177 adet ölümlü trafik kazası meydana gelmiş 2018 de bu sayı 123'e düşmüş. 2019 ise 109'a düşmüş. 2016 yılından 2019 yılına kadar ölümlü kaza oranında yüzde 60.56 bir azalma söz konusu. Gelişmiş devletlerin standartlarına yaklaşıyoruz. Hedefimiz 0 kaza. 2019 yılı içinde İstanbul İl emniyet müdürlüğü olarak 'Trafik kazalarının azaltılmasında en başarılı il 'ödülü olarak teşekkür belgesi aldık. Çalışmalarımız etkin şekilde devam edecek.

SÜRÜCÜLER VE YOLCULAR MUTLAKA EMNİYET KEMERİ TAKSIN

Trafik kazalarını azaltmak için sürücülere öncelikle emniyet kemerlerini muhakkak takmalarını sadece sürücülere değil yolculara da arka koltukta oturanlara da emniyet kemerlerini muhakkak takmalarını öneriyoruz. Seyir halinde araç kullanırken kesinlikle cep telefonuyla konuşmasınlar sadece bluetooth kulaklıklar ya da araçların bluetooth kitlerinden konuşulabilir. Araç cinslerine göre hız limitlerine uymaları gerekiyor çünkü hız limitleri bilimsel verilere göre hesaplanmış verilerdir. Bunun yanında kesinlikle alkollü araç kullanılmaması gerekiyor. Çünkü alkol, dikkati ve refleksleri son derece araç kullanırken zayıflatan bir etmen olarak karışımıza çıkıyor."

İŞTE EN ÇOK KAZANIN OLDUĞU O EN TEHLİKELİ 10 NOKTA!

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, 2019 yılında en fazla ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 sıcak nokta ile kaza sayılarını açıkladı. İşte o kaza noktaları:

Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi TEM Güney Bağlantı Mevkii 17 Kaza

Kadıköy D100 Kozyatağı Mevkii 17 Kaza

Fatih Adnan Menderes Bulvarı Akdeniz Caddesi Kavşağı 15 Kaza

Şişli Büyükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Kavşağı 15 Kaza

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Taksim 360 önü 12 Kaza

Şişli TEM Otoyolu Türk Telekom Arena Mevkii 12 Kaza

Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi Kavşağı 11 Kaza

Ümraniye Alemdağ Yolu Alemdağ Caddesi Kavşağı 10 Kaza

Beşiktaş Muallim Naci Caddesi Alarko önü 10 Kaza

Fatih Turgut Özal Caddesi Deniz Abdal Cami Sokak Kavşağı 4 Kaza

GEÇEN YIL 117 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 2019 yılında kaza verilerine ait istatistiklere göre, İstanbul'da 109 ölümlü kazada 117 kişi hayatını kaybetti. Aynı tarih aralığında meydana gelen 16 bin 51 kazada 22 bin 40 kişi yaralandı. 2016 yılından bu yana ölümlü kaza oranlarında ise yüzde 60.56 oranında azalma meydana geldi.

İstanbul'da 2017 yılı içinde meydana gelen kazalarda 177 kişi 2018 yılında ise 123 kişi hayatını kaybetmişti. 2020 yılı içinde ise 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 ölümlü kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 97 kazada 2 bin 783 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre İstanbul'da meydana gelen ölümlü kazaların 46'sının aşırı hız yüzünden meydana geldiği öğrenildi. 2019 yılında hatalı manevra yüzünden 18, arkadan çarpma sonucu 4, kaza meydana geldiği belirtildi.

CEZADA BİRİN SIRADA AŞIRI HIZ VAR

Öte yandan 2019 yılı içinde İstanbullulara en fazla ceza, aşırı hız nedeniyle kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçen yıl 1 milyon 325 bin 772 sürücüye aşırı hız yaptığı için trafik cezası kesildi. Emniyet Kemeri takmayan 322 bin 492 sürücüye, sürüş esnasında cep telefonuyla konuşan 210 bin 713 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 129 bin 375 sürücüye, emniyet şeridini ihlal eden 70 bin 946 sürücüye, yayalara öncelik vermeyen 12 bin 158 sürücüye de ceza yağdı.