Sivil girişlere kapatılan kapıdan, Suriye’ye geçenlerin geri dönüşlerine izin verilmiyor. Önlemler kapsamında kapıdan girişlerde sadece yardım ve ticari malları taşıyan TIR'ların geçişine izin veriliyor.

İHA'nın haberine göre, gümrük kapısından geçen TIR'lar tampon bölgeye kadar geçiş yaparak yükünü indirdikten sonra çıkış yapıyor.

TIR şoförlerinin tampon bölgeden dönüşte ise sağlık taramasından geçirildiği öğrenildi.