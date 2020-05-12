İHA

Dün gece saatlerinde Kepez ilçesinde sokakta toplanan 10’nun üzerinde genç, halk arasında ‘uzun eşek’ diye bilinen oyunu oynadı.

İHA'nın haberine göre, maske takmadıkları gözlenen gençler, sosyal mesafeyi hiçe saydı, eğilerek birbirlerine sarıldı. Sıralanmış gençlerin üzerlerine de sırayla diğer gençler atladı. O anları da başka bir genç cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı.

Eğlendiği gözlenen gençlerin bu görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

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