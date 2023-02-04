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Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırıcılıkta yeni yöntem!

Sosyal medyada ele geçirdikleri hesaplar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Diyarbakır, Mersin ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4´ü tutuklandı. Çete üyelerinin, yüksek kazanç elde ettiklerine dair başkalarına ait banka dekontları paylaşarak insanların güvenini kazanıp yatırım yapmaya yönlendirdiği ortaya çıktı

Giriş: 04.02.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Sosyal medyada insanları dolandıran çete İstanbul, Diyarbakır ve Antalya'da yapılan operasyonla yakalandı - Haberler
Sosyal medya kullanıcıları dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırıcılıkta yeni yöntem!
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DHA

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ele geçirdikleri hesaplar üzerinden yüksek kazanç elde ettiklerine dair banka dekontları paylaşarak insanları yatırım yapmaya yönlendiren, güven sağlamak için de ele geçirdikleri hesapların gerçek sahibi gibi davranan şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

4 KENTTE 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre çalışmalar kapsamında İstanbul merkez olmak üzere Diyarbakır, Mersin ve Antalya´da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞKASININ HESABINDAN BAŞKASINA AİT DEKONT PAŞLAŞTILAR

Şüphelilerin çeşitli linkler göndererek gerçek kişilere ait sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri, daha sonra bu hesaplardan banka dekontları paylaştıkları, arkadaş listesindeki kişilere de hesabın gerçek sahibi gibi mesajlar atarak yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya yönlendirdikleri, ikna ettikleri kişilere de kendi idarelerindeki banka hesaplarına para yatırttıkları ortaya çıktı.

4 ÇETE ÜYESİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 1´i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden ise 4´ü tutuklandı, 8´i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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