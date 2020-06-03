AA

Valilik'ten yapılan açıklamada, Bağgöze köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan vakanın bazı kişilerle teması olduğunun tespit edildiği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca köyde 17 Haziran'a kadar karantina uygulanmasına karar verildiği, vatandaşın sağlık ve diğer ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

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