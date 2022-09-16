"Oğlum şehit olmadan 1 saat önce aradı!"

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopter, 4 Eylül´de ikmal faaliyeti sırasında teknik nedenlerle sert iniş yaparak, kaza kırıma uğradı.
8 PERSONELDEN 1'İ ŞEHİT OLDU
DHA'da yer alan habere göre helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılırken, Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.
FATSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Kesti, Ordu´nun Fatsa ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği´nde toprağa verildi.
KAZADAN 1 SAAT ÖNCE BABASINI ARAMIŞ
Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti´nin babası Yılmaz Kesti, oğlunun şehit olmadan 1 saat önce kendisini arayarak, helallik istediğini söyledi.
"BABA SENDEN BİR RİCAM VAR"
Gözyaşlarını tutmakta güçlük çeken ve taziyeleri kabul eden Kesti, "Çocuğum beni o akşam 21.30 gibi aradı. Baba, `yarım saat sonra helikoptere bineceğiz, malzemeleri yükledik. Senden bir ricam var ama üzülme´ dedi bana.
"BABALIK HAKLARINI HELAL EDECEKSİN"
Ben de oğlum 'hayırdır' dedim. Bana `babalık haklarını helal edeceksin´ dedi. Ne demek oğlum dedim, benim ağlatıyorsun dedim. Öyle şeyler konuşma üzülüyorum dedim. `Olsun, ben seni bir arayayım´ dedi. Ben de sana olan haklarım gani gani helal olsun dedim. Ayaklarına taş değmesin dedim.
"BÜTÜN ARKADAŞLARINI ARAMIŞ"
Böyle beni üzüntüye koydu, oğlumun sesini duyunca ağladım. Ertesi sabah saat 09.00 gibi şehit haberini aldık. O akşam zaten bütün arkadaşlarını aramış. Ben bunları sonradan öğrendim. Hâlâ daha üzüntüdeyim. Gelecek diye bekliyorum çocuğum ama gelmiyor. Allah adamı evlat acısıyla sınamasın. Bu çok zor. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Bu vatan bizim için, hepimiz için" dedi.
"VATANIMIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"
Vatan için mücadele edeceklerini ifade eden Yılmaz Kesti, "Şehitlerimizin Allah mekânını cennet etsin. Biz de bir şehit babası olarak çok üzülüyoruz. Vatanımız sağ olsun. Dedelerimiz, vatanımızı çıplak ayaklarla aldı. Biz de tabi ki vatanımız için mücadele edeceğiz. Allah onlardan razı olsun. Şehadet şerbetini içti oğlum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!