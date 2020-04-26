Elgün Mahallesi kırsalında tarımsal sulama yapılan arazide elektrik teline temas eden 3 yaşındaki Suriye uyruklu Mehmet Elbkeyyi akıma kapıldı.

AA'nın haberine göre, ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.