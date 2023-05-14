İşte sandık görevlilerinin ettiği "sandık yemini!"

DHA

Türkiye'de 5 yıl süreyle görev yapacak cumhurbaşkanı ile 28'inci dönem milletvekillerini belirlemek üzere bugün 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak.

SAAT: 06.30'DA GÖREVE BAŞLADILAR DHA'da yer alan habere göre Antalya'da sandık görevlileri, saat 06.30 sıralarında okullara geldi. Sandık başkanları, memurlar ve parti görevlileri hazırlık yaptı.

SAAT: 06.30'DA GÖREVE BAŞLADILAR Görevliler, "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin ettikten sonra oy pusularını mühürledi.

17.00'YE KADAR OY KULLANILACAK Sandık yeminin ardından, saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı. Okula gelen seçmenler, oy kullanmadan önce sınıf kapılarında yazan bilgilerini kontrol etti. Oy kullanma işlemi saat: 17.00'ye kadar devam edecek.