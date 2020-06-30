Samsun Barosu tarafından Avukatlık Kanunu’ndaki değişiklik tasarısına tepki göstermek için Atatürk Anıtı’nda avukatların katılımıyla bir tören gerçekleştirildi. Törende anıta çelenk bırakıldı.
Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması gerçekleştirildi. Sonrasında bir açıklama yapan Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz içinde çoklu baro sisteminin de olduğu avukatlık sistemindeki değişiklik teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmasına tepki gösterdi. Kerami Gürbüz konuşmasının sonunda teklife tepki göstermek için istifa etti.
İHA'nın haberine göre Gürbüz yaptığı konuşmada, “5.5 yıldan beri büromdan çok baroya giderek işimden çok baroyu ve mesleğimi düşünerek en riskli günlerde de hiç çekinmeden risk alarak baro başkanlığı görevini ifa etmeye çalıştım. Her zaman Samsun Barosu’nu siyaset üstü tutmaya çalıştım.
Samsun Barosu’nda yönetim kurulu arkadaşlarım da biliyorlar demokratik bir yapı sergilemek için elimden geldiğince yapamadığım yerler olmuş olabilir ama sergilemeye çalıştım. Ama bugün gelinen nokta itibariyle 5,5 yıl içerisinde maalesef artık iş istenilmeyen noktalara geldiği için, bizim gibi geçiniz 80 tane baro başkanını Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklanacak diye külliyeye koşan 45 tane baro başkanı ve tabanımızdaki bütün tepkileri göze alarak göğüsleyerek adli yıl açılışında külliyeye giden 23 tane baro başkanı da bir kenara itilerek bu yasa teklif edilebiliyorsa, bizlere de itimat edilemiyorsa bütün iyi niyetimize rağmen bu iyi niyete karşı olumlu bir adım görünemiyorsa artık bu işin götürülecek tarafı kalmamıştır arkadaşlar. Bana haklarınızı helal edin.
Ben an itibariyle Samsun Barosu Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Ve bu görevi sürdürmeyeceğim. Hepinize hem bunu bugünkü şartlara tepki olarak hem de geçtiğimiz 15 gün içerisinde yaşananlardan dolayı yaşadıklarımdan dolayı ifade etmek istiyorum” dedi. Gürbüz yaptığı bu açıklama sonrası cübbesini çıkarıp yürüyerek alandan ayrıldı.
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