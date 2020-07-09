İHA

Sakarya’da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması amacıyla taşındığı kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi. Olayda patlayıcı madde imha timinden iki personel olmak üzere 3 jandarma personeli şehit oldu.

İHA'nın haberine göre, şehit olan 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar’ın acı haberi memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesine ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş Mesut Yazar

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış tarafından acı haber aileye verildi.

İlçeye bağlı Uluderbent Mahallesi'nde yaşayan anne Fatma Yazar ve baba Mesut Yazar haberle yıkıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar’ın kardeşi Cihan Yazar’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

TEKİRDAĞ'DA ŞEHİDİN EVİNE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Sakarya'daki patlamada Tekirdağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz de şehit oldu. Sakarya’da Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz’ün Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’daki evine acı haber ulaştı.

100. Yıl Mahallesi’ndeki eve dev Türk bayrağı asılırken, şehidin komşuları da evlerine Türk bayrakları astı. Acı haberi alan şehidin yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, evin önüne taziye çadırı da kuruldu.