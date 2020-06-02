İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Arnavutköy'de kurulan semt pazarını su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle yağmur suları pazarın bulunduğu sokak dereye döndü.

İHA'nın haberine göre, aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar tentelerin altına sığınırken, pazarcı esnafı ise zor anlar yaşadı. Mallarının kurtarma derdine düşen esnafı yoğun çaba sarf etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.