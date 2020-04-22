22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını önlemleri nedeniyle bu ramazanda İstanbul'daki türbelerin ziyaretine izin verilmeyecek.
Ramazan ayının manevi atmosferinin yoğun olarak yaşandığı camilerde teravih ve cemaatle namaz da bu yıl salgın sebebiyle kılınamayacak.
İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 117 türbe bulunuyor. Padişahların tahta çıkarken kılıç kuşandığı Eyüp Sultan Türbesi, Fatih Sultan Mehmet türbesi, Kanuni Sultan Süleyman türbesi, Hürrem Sultan türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi türbesi, Oruç Baba türbesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki türbesi, Hazreti Yuşa türbesi ve "Vefa" semtinin isim babası Ebul Vefa Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu birçok özel mekan, İstanbul’da özel dini günlerde ve ramazan ayı süresince ziyaretçi akınına uğrayan mekanlar arasında yer alıyor.
SÜRENİN UZATILMASI BEKLENİYOR
Vatandaşların ziyarette bulunup dua ettiği ve oruçlarını açarak manevi huzuru buldukları bu mekanlar, bu ramazan ayında yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda tüm müze ve ören yerleriyle türbeleri 30 Nisan'a kadar kapatıldı. Türbelerin normalleşmenin yaşanması beklenen ramazan ayı sonuna kadar ziyarete kapalı kalması, bu sürenin de değerlendirilerek uzatılması bekleniyor.
Birçok türbede sandukaların bulunduğu alanlar tamamen ziyarete kapalı tutulurken bazı ziyaretgahlarda ise vatandaşlar hacet pencelerinden dua edebilecek.
İŞTE ZİYARETÇİ AKININA UĞRAYAN O TÜRBELER
Hazreti Muhammed'i, Mekke'den Medine'ye hicreti sonrasında evinde 7 ay misafir olarak ağırlayan Eyyüb El- Ensari İslam'ın ilk dönemlerinde gerçekleştirilen bir İstanbul kuşatmasında şehit düştü. Akşemsettin tarafından bulunan kabri Fatih Sultan Mehmet tarafından türbe haline getirildi. Fatih'ten sonra tahta geçip silah kuşanan sultanların mutlaka ziyaret ettiği Eyüp Sultan Camisi'ndeki türbe, İstanbul'da ramazanda vatandaşların en sık ziyaret ettiği, orucunu açtığı mekanların başında geliyor.
KABE ÖRTÜSÜ FATİH'İN TÜRBESİNDE
İstanbul'u fetheden padişah olan Fatih Sultan Mehmet, İtalya seferine hazırlanırken Gebze'de kurulan ordugahta, 1481'de hayatını kaybetti. Naaşı, oğlu Bayezid'in nezaretinde İstanbul'a nakledilerek, Fatih Camisi'nin avlusuna defnedildi. Tarih boyunca deprem ve yangınlarda zarar gören türbe, I. Abdülhamid tarafından tamir ettirildi. Türbeye konulan yeni sanduka üzerine Kabe örtüsü örtüldü.
Kendisinden sonraki Osmanlı sultanlarının Eyüp'te kılıç kuşandıktan sonra ziyaret ettiği Fatih Sultan Mehmed'in türbesi, günümüzde de halkın ziyaret ettiği mekanların ön sıralarında yer alıyor.
Fatih'in eşi ve II. Bayezid'in annesi Gülbahar Valide Sultan, "Plevne Kahramanı" Gazi Osman Paşa ile birçok önemli isim de Fatih'in türbesinin hemen yanındaki türbelerde yatıyor.
KANUNİ İLE HÜRREM SULTAN'IN TÜRBELERİ YAN YANA
Osmanlı İmparatorluğu'nda 46 yıllık saltanatın ardından 1566'da vefat eden Kanuni Sultan Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın türbeleri, yerli ziyaretçiler kadar yabancılar tarafından da yoğun şekilde ziyaret ediliyor. 2. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan hazirede Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan ile Sultan 2. Süleyman ve Sultan 2. Ahmet'in türbeleri bulunuyor. Eşi Hürrem Sultan’ın türbesi ise hemen yanında yer alıyor.
BÜTÜN HAYATINI ORUÇLA GEÇİREN ORUÇ BABA
Türbesi Şehremini’de bulunan Şeyh Mustafa Zekayi Efendi olarak bilinen Oruç Baba'nın ramazan ayının ilk günü orucunu Hızır Aleyhisselam ile sirke, zeytin ve ekmekle açtığına inanılır. Üsküdar Muhafızı Bursa Yenişehir Beylerbeyi İbrahim Paşa’nın oğlu olan Oruç Baba'nın tüm ömrünü oruç tutarak geçirdiğine inanılır. Alim, arif ve şair olarak bilinen Oruç Baba, vefatına kadar Ümmi Sinan Dergahında irşat faaliyetlerinde bulunmuştur.
Yahya Efendi Türbesi, Çırağan Sarayı'nın tam karşısında ve Yıldız Sarayının bitişiğinde İstanbul'u seyreden yüksek bir tepede yer alıyor. 1571'de Mimar Sinan tarafından yapılan türbenin içinde, ünlü alim Yahya Efendi ile birlikte, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Raziye Sultan, 2.Abdülhamit'in kızı Hatice Sultan ve oğlu şehzade Bedrettin, Yahya Efendi'nin ailesi, Derviş Ali Efendi, Şeyh Hasan Efendi ve Şeyh Şemsettin Efendi yatıyor.
HZ. YUŞA'NIN KABRİ BEYKOZ'DA
16. yüzyılda Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin keşfettiği rivayet edilen Hazreti Yuşa'nın kabri İstanbul Beykoz'da bugün Yuşa Tepesi diye bilinen yerde yer alıyor. Türbe, ramazan ayı dışında da en çok ziyaret edilen dini mekanlar arasında bulunuyor.
7 PADİŞAHIN ELİNİ ÖPTÜĞÜ ALİM
Kanuni’nin Mihrimah Sultan'dan olan torunu Ayşe Sultan ile evli olan Aziz Mahmut Hüdayi yaşadığı devrin en büyük alimlerinden kabul edilir. Evliya Çelebi, 7 padişahın Hüdayi'nin elini öptüğünü ve 170 bin müride el verdiğini belirtir. 3. Murad, 1. Ahmed ve 2. Osman gibi padişahlara öğütler veren Aziz Mahmut Hüdayi aynı zamanda 4. Murad'a saltanat kılıcını kuşattı.
Üsküdar'da adının verildiği sahil bölgesindeki dergahta bulunan türbesinde yatan Aziz Mahmut Hüdayi'nin, özellikle mensupları, sevenleri ve türbesini ziyaret edenler hakkında, 'Denizde boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler ve imanlarını kurtarmadıkça gitmesinler" şeklindeki duası, türbesini İstanbul'da Eyüp Sultan, Sümbül Efendi ve Yahya Efendi'den sonra ziyaretçisi en çok olan türbeler arasına soktu.
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