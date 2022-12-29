Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: "Pes" dedirten olay! Bunlar anahtarlık değil!

"Pes" dedirten olay! Bunlar anahtarlık değil!

İstanbul'da suç örgütlerine, eylemlerinde kullanmak üzere silah temin ettikleri belirlenen şüphelilerin imalathanesine operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan atölyede çok sayıda anahtarlık görünümlü tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Giriş: 29.12.2022 - 09:10 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler:
"Pes" dedirten olay! Bunlar anahtarlık değil!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah alım-satım ve kaçakçılığı yapan, suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

6 AYLIK FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP

DHA'da yer alan habere göre çalışmalar kapsamında suç örgütlerine temin edilen silahların imal edildiği atölyenin yeri tespit edildi. Polis, yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Küçükçekmece'de belirlenen adrese operasyon düzenledi.

ANAHTARLIK GÖRÜNÜMÜNDE TABANCA

Operasyonda R.T., Ş.T., ve S.J. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İmalathanede yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 91 şarjör, 25 anahtarlık şeklinde tabanca, 85 ateşleme tertibatı bulunmayan anahtarlık tabanca, 45 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca şarjörü, 55 tabanca gövde ve sürgüsü, 19 tabanca namlusu, silah yapımında kullanılan makineler, çok sayıda muhtelif silah parçacıkları ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haklarında "Silah İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2'Sİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden S.J. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ş.T. ve R.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İstanbul'da yılbaşı öncesi işletmelere alkol denetimi
İstanbul'da yılbaşı öncesi işletmelere alkol denetimi
TIR sürücüsünün ölümünde kalp krizi şüphesi
TIR sürücüsünün ölümünde kalp krizi şüphesi
TL mevduatına stopaj desteğinde süre uzatıldı
TL mevduatına stopaj desteğinde süre uzatıldı
Vucic: Kosova'da barikatlar kaldırılacak
Vucic: Kosova'da barikatlar kaldırılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.