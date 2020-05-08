İHA

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Ayhan Aydın’ın kullandığı 06 BAF 639 plakalı otomobil, takla atarak refüjde bulunan çelik bariyer ve aydınlatma direğine çarptı. Olayda yaralanan otomobil sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, kazaya üst geçidin altında yolda toplanan yağmur suyu birikintisinin sebep olduğu, yağmurlu havalarda yolda toplanan su yüzünden sık sık kaza ve kaza tehlikesi yaşandığı bildirildi.

Diğer taraftan kaza yapan otomobilin parçaları ve refüjden sökülen çelik teller yolun karşı şeridine geçerek ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Otomobilin kopan sol ön lastiği de karşı şeride geçerek Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Muammer Yora’nın kullandığı 07 LCK 98 plakalı ticari aracın sağ arka camını patlattı.