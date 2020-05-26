Olayda, Oğuzhan C. idaresindeki 80 DU 957 plakalı motosikletle karşı yönden gelen Hüseyin C'nin kullandığı 80 DD 974 plakalı motosiklet çarpıştı.

AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücüler Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Oğuzhan C. sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.