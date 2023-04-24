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Ölü ve yaralılar var! Eğlence mekanında silahlar patladı!

Kütahya'da, alkollü eğlence mekanında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 43 yaşındaki Ali Üyüklü yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, çatışma anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Giriş: 24.04.2023 - 08:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Ölü ve yaralılar var! Kütahya'da eğlence mekanında silahlar patladı!
Ölü ve yaralılar var! Eğlence mekanında silahlar patladı!
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DHA

Kütahya'da olay, gece saat 04.30 sıralarında Vefa Mahallesindeki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup mekanda tartışmaya başladı.

İKİ TARAF DA SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Hayatını kaybeden Ali &Uuml;y&uuml;kl&uuml;, 43 yaşındaydı.
Hayatını kaybeden Ali Üyüklü, 43 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı.

5 KİŞİ MERMİ VE SAÇMALARLA YARALANDI

Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Ali Üyüklü (43), Ö.Ç. (35), B.K. (26) B.T. (25) ve M.T. (29) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılardan 4´ü kendi imkanlarıyla biri ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis, mekan çevresinde ve hastanede geniş çaplı önlem aldı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler F.M. (23), S.K., B.E. (29), N.K. (28) ve M.Y. (39) ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Üyüklü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇATIŞMA ANI KAMERAYA YANSIDI

İki grup arasındaki silahlı çatışma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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