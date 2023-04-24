Ölü ve yaralılar var! Eğlence mekanında silahlar patladı!

Son dakika haberi: Ölü ve yaralılar var! Kütahya'da eğlence mekanında silahlar patladı!

DHA

Kütahya'da olay, gece saat 04.30 sıralarında Vefa Mahallesindeki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup mekanda tartışmaya başladı.

İKİ TARAF DA SİLAHLA ATEŞ AÇTI Hayatını kaybeden Ali Üyüklü, 43 yaşındaydı. DHA'da yer alan habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı.

5 KİŞİ MERMİ VE SAÇMALARLA YARALANDI Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Ali Üyüklü (43), Ö.Ç. (35), B.K. (26) B.T. (25) ve M.T. (29) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralılardan 4´ü kendi imkanlarıyla biri ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI Polis, mekan çevresinde ve hastanede geniş çaplı önlem aldı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler F.M. (23), S.K., B.E. (29), N.K. (28) ve M.Y. (39) ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Üyüklü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ÇATIŞMA ANI KAMERAYA YANSIDI İki grup arasındaki silahlı çatışma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.