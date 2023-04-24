Ölü ve yaralılar var! Eğlence mekanında silahlar patladı!
Kütahya'da, alkollü eğlence mekanında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 43 yaşındaki Ali Üyüklü yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, çatışma anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı
Ölü ve yaralılar var! Eğlence mekanında silahlar patladı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA
Kütahya'da olay, gece saat 04.30 sıralarında Vefa Mahallesindeki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup mekanda tartışmaya başladı.
İKİ TARAF DA SİLAHLA ATEŞ AÇTI
DHA'da yer alan habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı.
5 KİŞİ MERMİ VE SAÇMALARLA YARALANDI
Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Ali Üyüklü (43), Ö.Ç. (35), B.K. (26) B.T. (25) ve M.T. (29) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılardan 4´ü kendi imkanlarıyla biri ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Polis, mekan çevresinde ve hastanede geniş çaplı önlem aldı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler F.M. (23), S.K., B.E. (29), N.K. (28) ve M.Y. (39) ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Üyüklü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÇATIŞMA ANI KAMERAYA YANSIDI
İki grup arasındaki silahlı çatışma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Son dakika haberi: Ölü ve yaralılar var! Kütahya'da eğlence mekanında silahlar patladı!/son-dakika-haberler-olu-ve-yaralilar-var-eglence-mekaninda-silahlar-patladi-3585507
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.