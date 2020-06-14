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Yeni normalleşme süreci öncesinde günlük vaka sayısının 5 ila 8 arasında seyrettiği Konya'da son dönemde vaka sayıları katlanarak arttı.

Konya'da son bir hafta içinde koronavirüs vaka sayısının ortalama günlük 100'ün üzerine çıktığı öğrenildi. Durumu saat saat takip altında tutan yetkililer elde ettikleri rakamsal tablo ile yeni bir karara imza attı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, 1 hafta içinde koronavirüs vaka sayısının kademeli olarak hızla yükselişe geçmesinin ardından yetkililer, Konya'nın pandemi hastanesi olan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ardından Beyhekim Devlet Hastanesi'ni de pandemi hastanesi olarak ilan etti.

Buranın da kısa sürede tamamen dolması ile birlikte Konya'daki tüm hastaneler pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Konya'daki hastanelerin şu an doluluk aşamasında olduğu durumun detaylı bir rapor halinde Sağlık Bakanlığı'na iletildiği öğrenildi.

Öte yandan kentte yapılan genel uygulamalar sırasında başta maske kullanımı olmak üzere sosyal mesafe kuralına uyumun son derece az olduğu gözlendi. Hafta sonunda park ve açık alanlardaki doluluk oranının ise vaka artış sayısında ciddi bir etken olduğu belirtildi.

"KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAZILSIN"

Vatandaşlar ise kurallara uymayanlara tepkili. 67 yaşındaki emekli Hasan Göçer "Ben insanlara zarar vermemek için bana izin verildiği gün bile dışarı çıkmamaya gayret ettim.

Bakıyorum da maske yok, sosyal mesafe yok. Hükümet ne yapsın hastalığı biz bile bile çağırıyoruz. Kurallara uymayanlar bildiğin cahiller. Kul hakkı bilincinden bihaberler" şeklinde konuştu. Vatandaşlar yasağa uymayanlara ceza yazılmasını istedi.

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