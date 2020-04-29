Son dakika haberler... O kentte ilginç olay! Oy birliği ile karantina!

İHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan 4 bloklu bir sitede oturan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu sırada sitede oturan vatandaşlar, virüs kapan komşuları ile temaslarının olduğunu düşünerek oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi.

İHA'nın haberine göre, 20 Nisandan beri siteye giriş çıkış olmazken vatandaşların ihtiyaçlarının kendilerine ulaştırıldığı öğrenildi. Öte yandan korona virüs tedavisi gören vatandaşın hastaneden taburcu edilip evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

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