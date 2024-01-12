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Suç gelirlerini akladıkları iddiasıyla 2 ay önce gözaltına alınıp, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ OPERASYON DÜZENLENDİ Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları "sazan sarmalı2 yöntemiyle dolandıran ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen isimlere yeni operasyon düzenlendi.

3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, örgütle bağlantıları oldukları tespit edilen Berk E. (21), Şahin B. (46), Barış V. (45), Ali K. (92), Ebu B.G. ve Ahmed Y.Ç. gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne gönderilen 6 kişiden 3’ü tutuklandı. REKLAM

İLK OPERASYON 2021’DE DÜZENLENDİ Bu operasyonun çalışmalarının izleri 2021 yılına uzanıyor. Savcılığın talimatı üzerine çalışma yapan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekesinin, resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları, ucuza satma vaadiyle vatandaşları dolandırdığını tespit etti. İlk olarak 50 müştekinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada şebekenin vatandaşları yaklaşık 100 Milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

ÖNCE 24 KİŞİ TUTUKLANDI Bu kapsamda yapılan çalışma neticesinde tespit edilen 24 şüpheli, 2021 yılı Haziran ayında yakalandı. Yakalanan 24 kişi tutuklandı. Soruşturmanın ikinci ayağı ise Mayıs 2023’te düzenlendi ve operasyonla 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5 kişi tutuklandı.

NİHAL VE BAHAR CANDAN KARDEŞLER DE TUTUKLANDI Çalışmalar devam ederken, Kasım 2023’te ise suç gelirlerini akladıkları iddia edilen, aralarında Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşlerin de yer aldığı 3 kişi bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler “Suç örgütü üyesi” olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.