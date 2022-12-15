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'MİT'e alacağız' yalanıyla istismarda flaş gelişme!

Konya'da, lise öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'ya, elektrik ustası 35 yaşındaki Ahmet Mandal'ın cinsel istismarda bulunduğu olayda, 2 okul müdürü hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Ailenin avukatı Mehmet Onur Güleç, G.A.'yı derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp şüpheliyle tanıştıran kendi okulunun müdürü H.A. ve odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahı kıyılan başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin de tutuklanması için Cumhuriyet Başsavcılığı´na başvurdu

Giriş: 15.12.2022 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Konya'da 'MİT'e alacağız' yalanıyla istismarda flaş gelişme!
DHA

Konya'da bir lisenin müdürü H.A., kasım ayı başında son sınıf öğrencisi olan G.A. (17) adlı kızı, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırarak evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal (35) ile tanıştırdı.

GÜNLERCE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre Mandal, iddiaya göre G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın ailesinin şikayeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım günü 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

OKUL MÜDÜRLERİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Okul m&uuml;d&uuml;r&uuml; H.A.
Okul müdürü H.A.

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, dosyada adı geçen diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı´na talepte bulunduklarını söyledi. G.A.'nın kendi okul müdürü H.A. ile odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahı kıyılan başka okulun kadın müdürü A.S.K.'nin de tutuklanması gerektiğini belirten Güleç, "Söz konusu olayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmektedir. Dosyada gizlilik kararı da halen sürüyor. Biz açığa alınan okulun müdürleri ve dosyada adı geçen şüpheliler yönünden de tutuklanma kararı verilmesini talep ettik. Olaydaki suçluların en ağır cezayı alması için yoğun bir mesai vermekteyiz" dedi.

OKULA YENİ MÜDÜR ATANDI

Okul m&uuml;d&uuml;r&uuml; A.S.K.
Okul müdürü A.S.K.

Bu arada, açığa alınan okul müdürlerinden H.A.´nın yerine yeni bir müdür atandığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin idari soruşturma kapsamında H.A. ile A.S.K. hakkında araştırmalarını sürdürdükleri belirtildi.

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