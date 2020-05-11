Adana'da hayvanseveri 'mermi manyağı yaparım' diye tehdit eden güvenlik görevlisi, serbest bırakıldı. Tekin A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Ben de hayvanseverim. O sözleri bir anlık sinirle söyledim. Pişmanım" dediği öğrenildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen bir apartmanın güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" diyerek, tehdit etti.
Olay, Seyhan ilçesindeki Pınar Mahallesi'nde Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bir apartmanın güvenlik görevlisi, boş arazide vatandaşlar tarafından beslenen köpekleri sopayla dövdü. Olayı gören gençlerin tepki gösterdiği görevli, bazı köpeklerin, beslediği köpekleri dövdüğünü öne sürerek, "Bunların hepsini vuracağım" dedi. Ardından da apartmandaki görev yerine geri döndü.
'HEPSİNİ MERMİ MANYAĞI YAPACAĞIM'
Gençler ise köpekleri besleyen hayvansever bir kadına durumu anlattı. Cep telefonunun kamera kaydını açan kadın, görevlinin yanına giderek, "Köpekleri vuracağınızı söylemişsiniz?" dedi. Güvenlik görevlisi de, "Köpeğimi döverlerse hepsini mermi manyağı yapacağım. Ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" şeklinde tehditler savurdu.
'FOTOĞRAFIMI ÇEK, EMNİYETE GÖNDER'
Kadının, "Sizi nasıl burada güvenlikçi olarak tutuyorlar. Bu kadar tehlikeli birini nasıl çalıştırıyorlar?" sorusuna güvenlik görevlisi, "Ben güvenlikçiyim, ben çok tehlikeliyim. Buraya zarar verenlerin hepsini öldüreceğim" karşılığını verdi. "Görüntünüzü alıyorum" diyen kadına, "Birkaç fotoğrafımı çek, emniyete gönder" diye cevap verdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
12 yıldır çevredeki sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen kadının çektiği görüntüler, hayvanseverler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, güvenlik görevlisine tepki yağdırdı.
'BEN HAYVANLARI SEVERİM'
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, apartman güvenlik görevlisi Tekin A.'yı gözaltına aldı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Tekin A., polis otosuna bindirilirken, "Ben hayvanları severim. Söylenenler yalan" dedi.
'BİR ANLIK SİNİRLE SÖYLEDİM, PİŞMANIM'
Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tekin A.'nın ifadesinde ''Ben de hayvanseverim. O sözleri bir anlık sinirle söyledim. Pişmanım'' dediği öğrenildi.
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