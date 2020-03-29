Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Nurkuyusu Mahallesi kırsalında meydana geldi. Muhammed Bulut, hayvanları otlatmaya çıkardığında sağanak sırasında üzerine yıldırım düştü.

DHA'nın haberine göre, köylüler yerde yatan Bulut'u fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. Kırsala gelen sağlık ekipleri Muhammed Bulut'un hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bulut'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.