Küpesiyle alay edip bıçakladılar!

DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

KÜPESİYLE ALAY ETTİLER DHA'da yer alan habere göre arkadaşı Enes K. (22) ile yürüyen Mehmet G.'nin yanına gelen 2 kişi, küpesiyle alay etti.

KALÇASINDAN BIÇAKLAYIP SOPA İLE VURDU Taraflar arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüphelilerden biri, Mehmet G.´yi kalçasından bıçakladı, diğeri ise iki arkadaşa sopayla vurdu.

İKİ ARKADAŞ HASTANEYE KALDIRILDI Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet G. ve Enes K., ilk müdahalelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. ZANLILAR TESPİT EDİLDİ Görüntülerde, kırmızı montlu şüphelinin bıçaklama olayını gerçekleştirdiği, yanındaki açık kahverengi gömlekli kişinin ise sopa ile vurduğu tespit edildi. KAFEDE GÖZALTINA ALINDILAR Şüphelilerin Emrah C. (17) ile Can B. (17) olduğu saptandı. Polis, 2 şüpheliyi Çaykara Caddesi'nde bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR Şüphelilerin üst aramasında olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Emrah C. ile Can B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.