Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Konya'da barınaktaki vahşetle ilgili sıcak gelişme! - En son haberler

Konya'da barınaktaki vahşetle ilgili sıcak gelişme!

Konya Büyükşehir Belediyesi´ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi´nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren sağlık teknisyeni 27 yaşındaki Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren 28 yaşındaki Sefa Çakmak hakkında, 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6´şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi

Giriş: 21.12.2022 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Konya'da barınaktaki vahşetle ilgili sıcak gelişme! - En son haberler
Konya'da barınaktaki vahşetle ilgili sıcak gelişme!
0:00 / 0:00
DHA

Konya Büyükşehir Belediyesi´ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi´nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın (27) köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın (28) da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre 16 Kasım´da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, tutuklandı.

6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6´şar yıla kadar hapis cezasının istenmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianame, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin duruşma tarihini önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
CHP lideri Kılıçdaroğlu, şehit ailesini ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, şehit ailesini ziyaret etti
Kadıköy'de direğe çarpan otomobil alev alev yandı
Kadıköy'de direğe çarpan otomobil alev alev yandı
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sakarya'da iki TIR çarpıştı: 1 ölü
Sakarya'da iki TIR çarpıştı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.