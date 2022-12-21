Konya'da barınaktaki vahşetle ilgili sıcak gelişme!

Konya Büyükşehir Belediyesi´ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi´nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın (27) köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın (28) da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre 16 Kasım´da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, tutuklandı.
6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ
Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan 'Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6´şar yıla kadar hapis cezasının istenmişti.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İddianame, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin duruşma tarihini önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor.