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Kıtalararası sapık! Böyle baba olmaz olsun!

Amerika merkezli çocuk pornografisinin önlenmesine dair kurulan kuruluş tarafından, IP adresi takip edilerek çocuk pornosu görüntüleri indirdiği tespit edilen A.H.T.'nin (41), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 10 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan, bilgisayar ve cep telefonunda onlarca çocuk pornosu görüntüsü tespit edilen A.H.T., 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Giriş: 04.01.2023 - 08:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Kıtalararası sapık! Böyle baba olmaz olsun!
Kıtalararası sapık! Böyle baba olmaz olsun!
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DHA

Amerika merkezli çocuk pornografisinin önlenmesine dair kurulan uluslararası kuruluş tarafından, A.H.T.'nin (42) kullandığı IP adresinden çocuk pornosu görüntüleri indirildiği tespit edilip, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne ihbarda bulunuldu.

BİLGİSAYARI VE CEP TELEFONU İNCELENDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.H.T.'nin cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyallerinde inceleme yapıldı.

OĞLUNA AİT GÖRÜNTÜLERE RASTLANDI

Teknik incelemeler sonucunda şüphelinin bilgisayar ve cep telefonunda kayıtlı çok sayıda çocuk pornosu ve çocukların kullanıldığı çok sayıda pornografik görüntü tespit edildi. Ayrıca A.H.T'nin dijital materyallerinde oğlu O.E.T'ye (10) ait pek çok cinsel görüntüye rastlandı.

BİRDEN ÇOK CİNSEL İSTİSMAR RAPORU

Şüphelinin oğluna cinsel istismarda bulunurken çektiği görüntüler de tespit edildi. Ankara Şehir Hastanesi Adli Tıp Kliniği'nden 3 Ekim 2022 tarihinde alınan raporda da O.E.T. nin birden fazla cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi.

CİNSEL İSTİSMARI İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan A.H.T. hakkında dava açıldı. Yaklaşık 1 yıldır oğluna cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden sanık, Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

42 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Duruşmada avukatlar da hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık A.H.T.'ye 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı', 'özel hayatın gizliliğini ihmal etme', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası verdi. Kararla birlikte sanığın tutukluluğunun devamına hükmedildi.

DİĞER ÇOCUĞU İÇİN BERAAT KARARI

Öte yandan sanık A.H.T, diğer oğlu S.T.'ye (15) yönelik 'cinsel istismar' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından açılan davada delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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