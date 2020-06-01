Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle Tekirdağ'dan İstanbul yönüne yolcu taşımacılığı yapan otogarlarda hareketlilik arttı.

İHA'nın haberine göre, aylardır İstanbul'da süren kısıtlamanın kalmasıyla Tekirdağ’dan İstanbul’a gitmek isteyen vatandaşlar otogarlara akın etti.

"SABAHTAN BU YANA TÜM ARAÇLARIMIZ DOLU GİDİYOR"

Otobüs muavini Müjdat Topçu yaptığı açıklamada, “Allah’ın izniyle İstanbul açıldı. İşlerimiz başladı. Yoğunlukta başladı. Sabahtan beri arabalarımız dolu gidiyor. 2 artı 1’lerde 18 kişi 2 artılarda 23 kişi alıyoruz” dedi.

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