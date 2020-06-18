Kaza saat 15.00 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesinde meydana geldi. İddiaya 60 yaşındaki Hasan İbiş, kırmızı ışık ihlali yaptı. Kavşaktan dönerken, yeşil ışıkta geçen bir ticari araca çarptı.

İHLAL ÖLÜM GETİRDİ

Zafer Samancı'nın haberine göre, kamyonun çarptığı ticari araç bir süre sürüklendikten sona durabildi. Araçtaki 74 yaşındaki Fatma Yıldız ile 45 yaşındaki Emine Pala olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralı sürücü Ali Yıldız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kamyon sürücüsü Hasan İbiş'i gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.