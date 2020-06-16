İHA

Polis ekipleri, trafiğin etkili olduğu bölgelerde olumsuzlara mahal vermemek için çalışmalar yaparken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile bazı dükkanların tentelerinin altında sığındı.

İHA'nın haberine göre hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, sağanak yağışın aralıklarla hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.