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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kıraathanede dehşet! Defalarca bıçaklandı! - Diyarbakır haberleri

        Kıraathanede dehşet! Defalarca bıçaklandı!

        Diyarbakır'da, husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 27 yaşındaki Oktay Baran ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen Baran hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:41 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:44
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        Kıraathanede dehşet! Defalarca bıçaklandı!
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        Diyarbakır'da olay, dün akşam, Yenişehir ilçesi Seyrantepe Sanayi Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi.

        İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü.

        BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

        Kavgada Oktay Baran (27), bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Baran, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Baran'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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