Kayıp olarak aranan 2 kişi ölü bulundu!

AA

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yaşayan Hüsnü Yavuz (59) ile arkadaşı Şaban Kocamanoğlu'ndan (65) bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

5 SAATLİK ARAMANIN ARDINDAN BULUNDULAR

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saatlik arama sonucu, Kaynarca beldesi Kartalkaya mevkisinde Yavuz ve Kocamanoğlu'nun hareketsiz yattığını gördü.

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Yavuz ve Kocamanoğlu'nun cansız bedenleri otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.