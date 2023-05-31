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Katilin başına demir çubukla vurdu!

Van'ın İpekyolu ilçesinde, parkta silahlı saldırıya uğrayan N.U. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan saldırgana bir kişinin elindeki demir çubukla vurduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Giriş: 31.05.2023 - 08:05 | Güncelleme: ABONE OL
CANİLİK! Son dakika haberler: Katilin başına demir çubukla vurdu!
DHA

Van'da olay, dün saat 14.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Beşyol Meydanı´ndaki Hz. Ömer Camii´nin yakınındaki parkta meydana geldi.

ELİNDE SİLAHLA KAÇMAYA BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre kimliği öğrenilemeyen kişi, N.U.´ya ateş etti. Yaralanan N.U. yere yığılırken, şüpheli ise elinde silahla bölgeden uzaklaşmak istedi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada bir kişi, demir çubukla şüphelinin başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.U., ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Şüphelinin elinde silahla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken arkasından gelen kişinin başına demir çubukla vurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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