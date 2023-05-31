Katilin başına demir çubukla vurdu!

Van'da olay, dün saat 14.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Beşyol Meydanı´ndaki Hz. Ömer Camii´nin yakınındaki parkta meydana geldi.
ELİNDE SİLAHLA KAÇMAYA BAŞLADI
DHA'da yer alan habere göre kimliği öğrenilemeyen kişi, N.U.´ya ateş etti. Yaralanan N.U. yere yığılırken, şüpheli ise elinde silahla bölgeden uzaklaşmak istedi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Bu sırada bir kişi, demir çubukla şüphelinin başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.U., ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Şüphelinin elinde silahla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken arkasından gelen kişinin başına demir çubukla vurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.