Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

AA'nın haberine göre, fabrikada hasara yol açan yangında, çok sayıda kumaş balyası zarar gördü.