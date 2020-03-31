Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih ve Başakşehir ilçelerinde S.T, C.O, A.A.M, Y.İ ve H.T isimli şahısların, kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkolü sahte dezenfektan üretiminde kullanılacağı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri yaptıkları fiziki takip ile söz konusu etil alkollerin depolandığı adresleri belirledi.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, sahte dezenfektan üretimine fırsat vermemek için harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri burada yaptıkları aramalarda 2 bin 150 litre etil alkol ele geçirildi. Mahkemeye sevck edilen şüphelilerden 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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