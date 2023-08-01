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        Haberler Gündem Son dakika haberler: İzmir trafiğinde grev yoğunluğu! İzmir'de metro ve tramvay çalışıyor mu?

        İzmir trafiğinde grev yoğunluğu!

        İzmir'de, 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle metro ve tramvay seferleri durduruldu. Grevin ikinci gününde İzmir'de otobüs duraklarında ve caddelerde yoğunluk yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 09:19
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        İzmir trafiğinde grev yoğunluğu!
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        İzmir Metro A.Ş. adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.

        625 ÇALIŞAN GREVE ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine, metro ve tramvay seferleri durduruldu. 625 çalışan greve çıkarken, grevin ikinci gününde de metro ve tramvayın çalışmaması nedeniyle İzmir'de duraklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu.

        VATANDAŞ OTOBÜS DURAKLARINA KOŞTU

        Toplu ulaşım araçlarını kullanan çoğu vatandaş grev nedeniyle özel araçları ile trafiğe çıkarken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine gidebilmek için otobüs duraklarına koştu.

        "UMARIM ÇÖZÜM OLUR"

        Tramvay ve metronun durdurulması sonucu mağdur olduğunu belirten Erem Karaboğa, "Dün Özdere´den geldim. 3 vesait yaparak geldim. Tabii ki bir takım aksaklıklar oluyor. Ulaşım zorluğu, hava da sıcak. Ek seferler koyuyorlar ama o da çözüm değil, trafik tıkandı. Umarım en kısa sürede çözüm bulunur" dedi.

        #İzmir
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