DHA

Urla'nın Demircili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye 14 arazöz, 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı ile orman işçileri sevk edildi. Yapılan çalışmayla, yangın yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, alevlerden yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

'KAYNAK YAPMADIM'

Öte yandan, jandarma ekiplerinin yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlattığı soruşturma kapsamında, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin bir evde kaynak yaptığı ve bu sırada çıkan kıvılcımların otları tutuşturduğu, daha sonra alevlerin ormanlık alana sıçradığı iddia edilirken, şüphelinin jandarmaya verdiği ifadede 'kaynak yapmadım' dediği ve yangının kendisi yüzünden çıkmadığını söylediği öğrenildi.