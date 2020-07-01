DHA

İzmir'in Urla ilçesinde Yağcılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter, 10 arazöz ve bir uçakla müdahalede bulunuldu.

DHA'nın haberine göre çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.