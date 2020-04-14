AA

Muğla'da yangın çıkan konteynerdeki 4 kedi yavrusundan ikisini suni teneffüsle hayata döndürme anları kameralara yansıyan itfaiye erlerinin verdikleri mücadele büyük takdir topladı.

Bodrum ilçesindeki bir marketin atık karton toplama konteynerinde dün çıkan yangına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekibi, konteyner içerisinde dört kedi yavrusunun olduğunu fark etti. Ekipler, kedileri kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. İtfaiye erleri Tolgahan Akman (30),Hasan Demirtaş (33) ve esnaf Yılmaz Polat kedilerden ikisini yarım saat boyunca yaptıkları suni teneffüsle hayata döndürürken ikisini kurtaramadı.

'YAVRULARI GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜK'

Cep telefonu kamerasına da yansıyan hayati mücadeleyi AA muhabirine anlatan Akman, yangının hemen ardından gittikleri bölgede sesler geldiğini duyunca konteynerde arama yaptıklarını söyledi. Konteynerde dört kedi yavrusuyla karşılaştıklarını ifade eden Akman, buldukları yavrudan ikisinin yaşamadığını, diğer ikisinin de ölmek üzere olduğunu görünce çok üzüldüklerini dile getirdi.

'İKİSİNİ HAYATA DÖNDÜRMEYİ BAŞARDIK'

Diğer iki yavrunun ölmemesi için uğraş verdiklerini ifade eden Akman, "Yaptığımız müdahaleyle yavrulardan ikisini hayata döndürmeyi başardık. Nefes almaları için suni solunum uyguladık, burunlarına üfledik, midelerindeki suyu boşalttık ve masaj yaptık. Ölen yavrular için elimizden bir şey gelmedi. Bizim görevimiz insanların ve bütün canlıların can ve mal güvenliğini sağlamak" diye konuştu.

'HAYATA DÖNDÜKLERİNİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUK'

Akman'ın ekip arkadaşı Demirtaş da konteyner içindeki yavruları görünce çok etkilendiğini ifade etti. Yavruları hayata döndürmek için dakikalarca uğraştıklarını belirten Demirtaş, "Kendi çabalarımızla müdahale ettik, onları hayatta tutmayı başardık. İki yavrunun tekrar hayata döndüğünü görünce çok mutlu olduk. Ölmek üzere olan bir canlının yeniden hayata tutunması kadar güzel bir şey olamaz. Ölen yavrulara da çok üzüldük" dedi. Demirtaş, kurtarma çalışmasını izleyenlerin, kedilerin hayatta kalmasına çok sevindiğini söyledi.

VETERİNER: HERKES ELİNDEN GELENİ FAZLASIYLA YAPMIŞ

Veteriner hekim Cahit Gürsel Bellek de itfaiyenin müdahale görüntülerini izlediğini dile getirdi. Müdahalenin gayet yerinde olduğunu vurgulayan Bellek, "Beyine oksijen ve kan akımı gitmesi için vücuda ilk aşamada oksijen gerekir. Bu da suni solunumla sağlanır. Kimisi hayatta kalmayı başarırken, kimisini de kurtaramayız. Kendi adıma bir veteriner hekim olarak itfaiye erlerine çok teşekkür ediyorum. Herkes elinden geleni fazlasıyla yapmış" ifadelerini kullandı.

BİR YAVRU KENDİNE YUVA BULDU

Öte yandan yavrulardan biri market çalışanı Sibel Turan tarafından sahiplendi. Turan'ın "Duman" adını verdiği yavrunun çekilen video görüntülerinde sağlık durumunun gayet iyi olduğu görüldü. Diğer yavru ise annesinin yanına bırakıldı.