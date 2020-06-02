İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu Ulaşım Destek Komisyonu toplantısı Valilik Lale Salonu’nda gerçekleştirildi.
İHA'nın haberine göre, Vali Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Ulaşım Destek Komisyonu Üyeleri, ilgili Vali Yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulu, İETT ve Metro İstanbul yetkilileri katıldı.
Toplantıda korona virüs pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni normal dönemde İstanbul’da toplu ulaşım faaliyetlerinde alınması gereken önlemlerle ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu adına Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Destek Komisyonu ve Kurul üyeleri tarafından yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.
Vali Yerlikaya, toplantıya ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde; “Nisan ayı başında oluşturulan İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Toplu ulaşım Destek Komisyonumuz, ilimizin toplu ulaşımına ilişkin çok önemli ve detaylı bir çalışma sergiledi. Çalışmalarda ilimizdeki kara, deniz ve raylı sistemlerdeki toplu ulaşım vasıtalarında korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında alınması ve uygulanması gereken hususlar belirlendi. Ülkemizin pandemiyle mücadelesinde İstanbul’umuzun nüfus yoğunluğu ve ulaşım kapasitesi çok önemli bir yer teşkil ediyor.
Bu nedenle İlimizde vaka sayısının hızla azaltılarak, bu güne kadar aldığımız mesafeden geriye dönüş olmaması için her konuyu dikkatle inceliyor ve tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Yapılan değerlendirmeler ve bilimsel veriler ışığında; minibüs, dolmuş, servis araçları, otobüs, deniz otobüsü, metrobüs, tramvay ve metro gibi toplu ulaşım vasıtalarında uygulanması gereken tedbirleri yarın yapılacak İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi’nde üyelerimizin bilgi ve değerlendirmelerine sunacağız. İnşallah her sahada olduğu gibi toplu ulaşımda da sosyal mesafe ve hijyen kurallarını kararlılıkla uygulayacak ve insanlarımızı Covid-19 salgından korumaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.
İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi; kara, deniz ve raylı sistem toplu ulaşım vasıtalarında uygulanması gereken önlemleri değerlendirmek üzere yarın Vali Yerlikaya başkanlığında toplanacak.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!