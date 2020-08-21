AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avcılar, Ümraniye ve Ataşehir'de sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre, belirlenen adreslerdeki 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, farklı miktarlarda metamfetamin, bonzai ve skunk, 4 cep telefonu, hassas terazi ve 4 bin lira bulundu.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 10 şüpheliden 1'i tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 kişi de adli makamlarca serbest bırakıldı.