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Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de yurt genelinde yollar yine boş kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan videoda, "Evde kal Türkiye" mesajını verdi. Yabancı futbolcular ise, vatandaşları Türkçe mesajlarla evde kalmaya davet etti.

DHA'nın haberine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Kısıtlamanın ikinci gününde de İstanbul'da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu'nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti. Şirinevler'de de metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.

NEREDEYSE SIFIR ARAÇ

İHA'nın haberine göre, Normal zamanlarda kentin en işler yerleri arasında olan Vatan Caddesi, Sirkeci Meydanı, Galata Köprüsü, Barbaros Bulvarı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile E-5 Karayollarında trafik ve araç geçişi neredeyse sıfıra indi.

İnsan trafiğinin yoğun olduğu Bağdat Caddesi de sessizliğe bürünen yerlerden. Boş kalan lüks cadde drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde lüks caddede kimse yokken, adeta hayalet caddeyi andırdı.

Öte yandan sokak kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu kentte, doğan güneş adeta sessizliği bozdu. Kentin simgelerinden olan Topkapı Surları üzerinde görüntülenen gün doğumu, muhteşem bir görüntü oluşturdu.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polisler, trafiğe çıkan araçlara yönelik denetimlerini sürdürdü. Trafik polisi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasında trafik ekipleri denetleme yaptı. Ekipler sürücüleri durdurarak belge ve izin kontrolü yaptı.

'ÇOK YANLIŞ ZAMANDA SOKAĞA ÇIKTIM'

İzin belgesi olmayan Orkun Önet isimli sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre ceza kesildi. Önet, "Çok yanlış zamanda sokağa çıktım. Hastamız vardı. Ona gidelim dedik. Hasta olunca akan sular duruyor. Memleket hasta. Dünya hasta. Ceza kesildi. Allah ceza kesmesin. 38 gündür evdeyim. İlk defa bugün çıktım. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

BURSA'NIN EN BÜYÜK KENT PARKI DA SESSİZ

İHA'nın haberine göre, Bursa’da özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğunluk yaşanan Hüdavendigar Parkı ve Kaplıkaya Cazibe Merkezi sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe gömüldü. Bu sessizlik havadan kaydedildi. Parkın hemen yanındaki Bursa’nın simge camilerinden Mihraplı Cami ve çevresindeki boş sokaklar da kayıt altına alındı. Ayrıca Yıldırım’ın gözde mekanlarından Cazibe Merkezi de sessiz bir hafta sonu geçirdi.

DENİZE AÇILAN AMATÖR BALIKÇILARA CEZA

İHA'nın haberine göre, 26 numaralı il hıfzıssıhha kurul kararına göre Bursa deniz il sınırlarında her türlü amatör balıkçılık ve gezinti/sportif faaliyet yasaklandı. Alınan tedbirler doğrultusunda Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı bağlı botlu ekipler tarafından denizde yapılan denetimlerde 10 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamak ve il kurul kararlarına aykırı olarak denize çıkmak ve amatör avcılık yapmaktan 392’şer lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan hafta sonu sokağa çıkmayıp evde kalmaları istendi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN VİDEOLU 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan videoda, "Evde kal Türkiye" mesajını verdi. AA muhabirinin Göç İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sosyal izolasyonun desteklenmesi amacıyla Uyum ve İletişim Daire Başkanlığınca "Evde hayat var, evde kal Türkiyem" sloganıyla video hazırlandı.

Videoda, İçişleri Bakanı Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız'ın yanı sıra futbolculardan, yerel yöneticilere, sanatçılardan, öğretim görevlilerine, uluslararası öğrencilerden, Türkiye'deki yabancılara kadar birçok farklı kesimden insan, evlerinden çektikleri videolarla "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hazırlanan videoda, "İnsanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Bu sınavı birlikte başarabiliriz. Buna inanmalıyız. Bu sınavın bir şifresi var, o da evde kalmak. Hayat eve sığar, evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

YABANCI FUTBOLCULARDAN DA TÜRKÇE MESAJ

Öte yandan, yabancı futbolcuların "Evde kal Türkiye" mesajını Türkçe söylemesi beğeni topladı. Futbolcular, vatandaşları Türkçe mesajlarla evde kalmaya davet etti.

Projeye, milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaşlı futbolcular Domagoj Vida, Kevin-Prince Boateng, Trabzonsporlu futbolcular Doğan Erdoğan, Filip Novak, Galatasaraylı futbolcular Sofiane Feghouli, Florin Andone ve Mario Lemina, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu İbrahim Sissoko, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş Senegalli futbolcu Moussa Sow, dünya ikincisi milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, sanatçılardan Yusuf Güney, Şahin Kendirci, ABD'li sanatçı Della Miles, "Dombra" şarkısı ile ünlenen Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Moldovalı sanatçı Leonida Timuş, Türkmenistanlı sanatçı Begench Orayev, İranlı Ressam Shahrzad Alinezhad, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, İngilizce öğretmeni Hakiimu Kawalya, yazar Ahmet Turgut da katıldı.

MALATYA'DA EN İŞLEK CADDELRDE SESSİZLİK

Ferdi Durdu'nun haberine göre, koronavirüs tedbirleri nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Malatya'da en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte sadece İnönü ve Kışla caddesinde birkaç araç ile az sayıdaki vatandaş dikkat çekti.





Kentin en işlek bölgeleri olan Tecde, Fahri Kayahan, Temelli, Paşaköşkü, Fuzuli, Kışla, İnönü, Kernek ve İpek Caddesi işe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanları ile emniyet mensupları ve görevliler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

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