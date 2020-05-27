Isparta’da Vatan Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri mahallede filyasyon çalışması yaptı.
İHA'nın haberine göre, çalışma sonrası mahalledeki 2 cadde ve 2 sokağı kapsayan bölge 14 gün süreyle karantinaya alındı. Emniyet ekipleri, cadde ve sokak girişlerini bariyerlerle kapatırken, bu bölgelere giriş ve çıkışlar izne tabi tutuluyor.
Konuyla ilgili Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez Vatan Mahallesi 230 Caddede ikamet eden bir vatandaşımızın 26 Mayıs tarihinde yapılan testler sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkmış olması nedeniyle, vakanın temaslı sayısının çok olduğundan, (Covid-19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Isparta Merkez Vatan Mahallesi 234 Cadde, 230 Cadde, 4147 Sokak ve 4118 Sokakları arasını kapsayan bölgenin 27 Mayıs 2020 tarihi saat:15.00 itibariyle 10 Haziran 2020 tarihi saat: 16.00' e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.
Açıklamada karantina sürecinde yasaklara uymayanlar hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet etmemekten dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
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