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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünde flaş gelişme!

        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!

        Zonguldak'ta, 2 yıl önce sevgilisi 35 yaşındaki B.C.A.'ya ait 8'inci kattaki evin terasından atladığı öne sürülen 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili süren dava kapsamında ek iddianame hazırlandı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan B.C.A. hakkında Usta'nın dışarı çıkmasına izin vermediği gerekçesiyle 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, dosyaya eklenip dava birleştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 07:51
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        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
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        Zonguldak'ta olay, 5 Şubat 2021'de, İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta (28), Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı B.C.A.'nın (35) yanına geldi.

        8'İNCİ KATTAN AŞAĞI ATLADI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine B.C.A. olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, erkek arkadaşına 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi. B.C.A, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakılan B.C.A. hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. B.C.A.'nın ev hapsi, daha sonra imzayla adli kontrol şartına çevrildi.

        EVDE KEŞİF YAPILDI, KUSURLU BULUNDU

        Olayın meydana geldiği evde, 14 Nisan'da, Usta'nın ailesi ve taraf avukatlarının katılımıyla bilirkişi heyeti keşif yaptı. Bilirkişi raporunda B.C.A. kusurlu bulundu. Raporda, "B.C.A'nın, Özgecan Usta'nın psikolojik sorunları olduğunu bilmesine rağmen 'Kendimi atacağım' şeklindeki ikazını idrak etmediği ve ciddiye almadığı, bunun sonucunda olaya müdahalede geç kaldığı, yaşanan gecikme sebebiyle olayın meydana gelmesini engellemediği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

        KAPIYI KİTLEYİP GİTMESİNİ ENGELLEMİŞ

        Önceki duruşmalarda, Usta'nın ailesi ve avukatı ise kızlarının evden gitme isteğine karşılık sanığın evin kapısını kilitleyerek engellediğini, bu sebeple de 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan yargılanmasını talep etti. Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi ise sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

        BAŞINA BİR ŞEY GELMESİN DİYE ENGELLEMİŞ

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, hakim kararıyla yapılan suç duyurusunun soruşturmasını tamamlayıp ek iddianame hazırladı. İddianamede çiftin evlilik meselesinden tartıştıkları belirtilip, Usta'nın 5 Şubat 2021'de gece saatlerinde evden ayrılmak istediği, sanığın Usta'yı engellediği ifade edildi. Sanık B.C.A.'nın önceki ifadelerinde, olay gecesi Usta'nın çok alkol alması, sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle başına bir şey gelmesin diye dışarı çıkmasına engel olduğunu söylemesi, iddianamede yer aldı.

        11 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

        Hazırlanan ek iddianame B.C.A.'nın Ayşe Özgecan Usta'nın intiharını öngörmesine rağmen engellemediği iddiasıyla 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar yargılandığı davayla birleştirildi. Hakkında toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle sürecek davada sanık B.C.A. ilerleyen günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak.

        #Ayşe Özgecan Usta
        #Son dakika haberler
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