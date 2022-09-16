İl Milli Eğitim inceleme başlattı! "Müdür WC"

AA

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca konunun ayrıca araştırılmasının talimatlandırıldığı belirtildi.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

AA'da yer alan habere göre açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından konuyu incelemek üzere eğitim müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.