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İki TIR çarpıştı! Alevler yükseldi! Sürücüler can verdi!

Erzincan'da, tüyleri diken diken eden bir kaza yaşandı. Kimyasal yapıştırıcı spreyi ve ev eşyası yüklü iki TIR'ın çarpışması sonucu çıkan yangında, sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı

Giriş: 10.06.2023 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İki TIR çarpıştı! Alevler yükseldi! Sürücüler can verdi!
AA

Erzincan'da, D.Y. (31) idaresindeki kimyasal yapıştırıcı spreyi yüklü TIR ile O.K. yönetimindeki ev eşyası yüklü TIR, Refahiye-Erzincan kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde çarpıştı.

İKİ TIRDA DA YANGIN ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre çarpışmanın ardından kimyasal yapıştırıcı ve ev eşyası yüklü iki araçta da yangın çıktı.

YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜLER HAYATLARINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç sürücülerinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ULAŞIM TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Güvenlik nedeniyle kapatılan Refahiye-Erzincan kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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