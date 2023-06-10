İki TIR çarpıştı! Alevler yükseldi! Sürücüler can verdi!

AA'da yer alan habere göre çarpışmanın ardından kimyasal yapıştırıcı ve ev eşyası yüklü iki araçta da yangın çıktı.

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