Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit e-maili hakkındaki soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı. Söz konusu e-posta hesabını kullanan H.A. isimli şahıs Konya’nın Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi’ndeki adresinde gözaltına alındı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre gözaltına alınan şahıs, ilk ifadesinde Hrant Dink Vakfı’na söz konusu e-postayı kendisinin attığını kabul etti.

H.A. ilk ifadesinde Azeri sevgilisinin etkisinde kalarak, tehdit mailini attığını ve pişman olduğunu söyledi. Cep telefonuna el konulan H.A.'nın kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi asayişe müessir fiillerden kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli H.A. soruşturma yeri olan İstanbul’a gönderilecek.

İSTANBUL EMNİYETİ ADRESİ TESPİT ETTİ



Zafer Samancı'nın haberine göre ise, 27-28 Mayıs tarihlerinde Hrant Dinkin eşi Rakel Dink ve vakıf avukatına Ateş82…. Mail hesabından ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ cümlelerini içeren tehdit ve ölüm mesajları gelmişti. Hrant Dink vakfı ve aile avukatı durumu önce polise ardından Cumhuriyet savcılığına bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptığı çalışma sonucu tehdit mesajının atıldığı adresin Konya’nın Selçuklu ilçesinde olduğunu tespit etti.

EMNİYET MÜDÜRÜ ÖZEL EKİP KURDU



Durum vakit geçirilmeden Konya Emniyet Müdürlüğüne bildirildi. Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı istihbarat şube müdürlüğü gelen tehdit mailinin 25 yaşındaki H.A’ya olduğunu ve ikamet adresini tespit etti. Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın talimatı ile Güvenlik şube ve Terörle mücadele şube müdürlüğünden oluşturulan 8 kişilik özel ekip sabah saatlerinde H.A’nın belirlenen Selçuklu ilçesi Bosna Hersek mahallesindeki evine operasyon yaptı. Evde yakalanan H.A gözaltına alınarak terörle mücadele şube müdürlüğüne getirildi.

"KIZ ARKADAŞIM İÇİN YAPTIM PİŞMANIM"

H.A terörle Mücadele şubesinde verdiği ilk ifadesinde kız arkadaşı için tehdit mailini attığını belirterek ‘Benim kız arkadaşım Azerbaycanlıdır. Herkes tarafından bilinen ve benimde bildiğim Ermenilerin Azerbaycan halkına yaptığı zulümleri, onun anlatımları ile derinlemesine öğrendim. Onun anlatımlarından etkilenerek o maili attım’ dediği öğrenildi.

ADİ SUÇLARDAN SUÇ KAYDI VAR



Aslen Yozgatlı olan ve Konya’da anne, baba ve 1 kardeşi ile birlikte yaşayan H.A’nın Konya polisi tarafından yapılan GBT sorgulamasında düzenli bir işinin olmadığı inşaatlarda beden işçisi olarak çalıştığı başta yaralama, tehdit, hakaret gibi adi suçlardan suç kayıtlarının olduğu herhangi bir örgüt bağının ise bulunmadığı tespit edildi. Polisin H.A’nın evinde yaptığı aramada ise herhangi bir örgütsel doküman ile suç unsuru teşkil edecek bir unsura rastlanmadığı öğrenildi.